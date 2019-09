La condotta in via Empedocle Restivo perde acqua: rubinetti a secco in via Valdemone

Rubinetti a secco nel tratto di via Valdemone compreso tra via Empedocle Restivo e via Ausonia. L'Amap ha interrotto l’erogazione idrica a seguito di una perdita che ha interessato la condotta di via Empedocle Restivo nella serata di ieri. "Il problema - fa sapere la società - è già all’attenzione delle maestranze che cercheranno, fatti salvi i tempi necessari per effettuare le verifiche e gli interventi del caso, di risolvere il disagio e ripristinare l’erogazione".