C'è una perdita d'acqua, rubinetti a secco nella zona di via Lanza di Scalea

Rubinetti a secco nella zona di via Lanza di Scalea a causa di una perdita d'acqua. L'Amap ha reso noto che è stata sospesa l’erogazione nel circuito che comprende l'area da via San Lorenzo (dal civico 288) a via Tommaso Natale, fino all’angolo con via Fabio Besta e la via Lanza di Scalea. L’intervento di manutenzione è previsto per domani. L’erogazione idrica sarà riattivata al termine dell’intervento di manutenzione e si normalizzerà nelle 24 ore successive. Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).