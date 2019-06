Scoppia una tubatura in via Sferracavallo: rubinetti a secco nel quartiere

Rubinetti a secco questa mattina nel circuito Sferracavallo-Barcarello. A darne notizia è l'Amap che ha interrotto l'erogazione nel quartiere dopo lo scoppio di una tubatura in via Sferracavallo. "E' successo vicino ai civici 74/76 - spiega l'azienda - e la riparazione è in fase di esecuzione. Il servizio, salvo imprevisti, sarà ripristinato nel pomeriggio. Per eventuali informazioni contattare lo 091/279111 (risponditore automatico) o il numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)".