Lavori alla sottorete idrica Politeama, rubinetti a secco in centro

L'Amap ha reso noto che per "un urgente e indifferibile intervento di manutenzione, sulla tubazione di alimentazione della sottorete Politeama" è stato necessario ridurre la pressione d’esercizio. Di conseguenza, dalle 7 alle 18 di martedì 17 dicembre - si potranno verificare alcuni disservizi, derivanti dalla riduzione delle pressioni in rete, nella zona delimitata tra le vie Duca della Verdura, via Notarbartolo, Malaspina, Bixio, Spallitta, Regina Margherita, Guglielmo il Buono, Colonna Rotta, Albero Amedeo, Vittorio E. Orlando, Volturno, Cavour e Crispi.

L’erogazione sarà ripristinata tempestivamente a lavori ultimati e si normalizzerà nelle 24 ore successive. Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).