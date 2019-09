Continua l'emergenza acqua: in 7 comuni i rubinetti restano a secco

E' ancora emergenza acqua nei comuni palermitani della fascia costiera Nord-Ovest. Dagli uffici Amap fanno infatti sapere che, a causa del protrarsi delle condizioni di elevata torbidità delle acque prelevate dall’invaso Poma, "permangono le condizioni di fermo, sia dell’impianto di potabilizzazione Cicala, che dell’adduttore Jato". Confermata dunque l’interruzione dell’erogazione idrica in questi comuni: Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci, Isola delle Femmine, oltre all’Aeroporto Falcone e Borsellino.

"E’ in corso - dicono dall'Amap - il monitoraggio costante del parametro di torbidità delle acque grezze in ingresso e si sta procedendo alla “pulizia” della condotta adduttrice dall’invaso Poma, tramite un completo ricambio dell’acqua torbida, ormai accumulatasi, prelevando dall’invaso, acqua grezza (che viene restituita per l’irrigazione), scaricando dal potabilizzatore (senza effettuare alcun trattamento chimico-fisico) solo la quantità sufficiente a monitorare i parametri di interesse. Pertanto, la società è costantemente impegnata, al fine di superare la situazione di crisi e rimuovere il disagio verificatesi".

Dagli uffici Amap precisano: "Al termine delle operazioni propedeutiche, di lavaggio della condotta adduttrice dell’acqua grezza, si potrà procedere al rilievo della torbidità, che se, si assesterà a valori accettabili, consentirà la riattivazione del trattamento all’impianto di potabilizzazione. Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)".