Niente acqua e rubinetti a secco, ancora disagi a Bonagia e Falsomiele

Ancora disagi per i residenti a Bonagia e Falsomiele. L'Amap ha reso noto che per "un intervento di riparazione sulla rete idrica, non programmabile" è stata interrotta l’erogazione nel circuito a monte di viale Regione Siciliana.

I diservizi in realtà vanno avanti già da alcuni giorni. con erogazione a intermittenza. L'acqua dovrebbe essere rimessa nella condotta in serata e la situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle 24 ore successive. Per informazioni si può telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).