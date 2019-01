Petralia Soprana, scuole chiuse per neve: "Lavoriamo per liberare le strade"

Scuole chiuse domani (7 gennaio) a Petralia Soprana. Il sindaco Pietro Macaluso ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per evitare disagi alle famiglie considerato che le strade se pur libere possono diventare pericolose per via del ghiaccio.

"L’attività di sgombero della neve per rendere percorribili le strade nel territorio comunale di Petralia Soprana continua ininterrottamente anche oggi giornata dell’Epifania - si legge in una nota -. Tutte le forze a disposizione dell’amministrazione comunale sono impegnate senza sosta".