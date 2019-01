Fitta nevicata nella notte, rallentamenti sulla Palermo-Agrigento

Una vera e propria bufera che ha sparso sulla sede stradale quasi cinque centimetri di neve e mandato in tilt la viabilità. Sono state ore difficili quella vissute nella prima mattinata sulla statale Palermo-Agrigento. La circolazione è rimasta infatti bloccata a lungo, perché i mezzi non riuscivano più a circolare in piena sicurezza. Nella notte una fitta nevicata è stata registrata nelle zone dell'entroterra, da Lercara Friddi a Prizzi. Completamente imbiancata anche la strada provinciale 82, nel Lercarese, nell'area del comprensorio che comprende Palazzo Adriano, Vicari e Campofelice di Fitalia.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, che hanno richiesto l’intervento di spalaneve e spargisale. La criticità è rientrata dopo qualche ora di intenso lavoro. Sono stati attimi di grande tensione e solo dalle otto del mattino in poi, tutto è tornato alla normalità. Le catene a bordo, però, restano obbligatorie. La polizia stradale sta monitorando con estrema attenzione tutte le principali statali nell'entroterra palermitano, soprattutto nei tratti montani.

