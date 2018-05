Neonato di 2 mesi muore all'Ospedale dei Bambini, genitori presentano esposto

Un neonato di due mesi muore all'Ospedale dei Bambini e i genitori sporgono denuncia. La polizia è arrivata ieri notte al Di Cristina e ha sequestrato la cartella clinica del piccolo, originario del Trapanese, che era stato ricoverato qualche giorno prima nel reparto di Chirurgia pediatrica. Disposto l'esame autoptico presso l'Istituto di Medicina legale del Policlinico i cui risultati potrebbero finire in un fascicolo in Procura.

Il piccolo, affetto da una grave malformazione epatica sin dalla nascita, era arrivato qualche giorno prima. Dopo aver chiarito la situazione ai familiari e dopo avergli fatto firmare il consenso informato, i medici hanno richiesto di effettuare una biopsia per avere un quadro clinico più completo e stabilire la terapia da iniziare. Ma il tempo si è mostrato tiranno e proprio quell'esame invasivo potrebbe aver causato un'emorragia al bambino.

A quel punto il piccolo paziente è stato trasferito dalla Chirurgia pediatrica al reparto di Terapia intensiva dov'è entrato con una classe di priorità altissima proprio per le sue condizioni. La situazione è presto peggiorata e due sere fa il piccolo è deceduto. I familiari hanno deciso di sporgere denuncia alle forze dell'ordine che, la notte stessa, hanno acquisito tutti gli incartamenti che lo riguardavano.

La grave patologia di cui era affetto il piccolo in molti casi porta al decesso nei primi giorni di vita. Chi sopravvive - spiegano gli esperti - è destinato a sottoporsi a un trapianto di fegato che non sempre riesce a garantire il risultato sperato. Massimo riserbo da parte della struttura ospedaliera. La redazione di PalermoToday ha provato più volte a contattare la direzione sanitaria per una replica ufficiale senza però riuscire ad ottenerla.