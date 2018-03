Sequestrati 200 chili di neonata a Tusa: multa di 12 mila euro per 3 palermitani

Sono stati inchiodati dopo un lungo appostamento. Maxi sequestro di neonata per tre palermitani, sorpresi dai carabinieri a Castel di Tusa. La banda è stata bloccata con nove secchi contenenti circa 200 chili di pescato, dal valore commerciale di circa 4 mila euro. Si tratta di un prodotto ittico di cui è vietata la pesca e quindi la detenzione, il trasporto, la commercializzazione e la somministrazione. I militari sono intervenuti durante un'attività di controllo del territorio costiero. I palermitani sono stati individuati in contrada Tonnara.

A insospettire i carabinieri della stazione di Tusa - intervenuti col personale del distaccamento della capitaneria di porto di Santo Stefano di Camastra - è stato un insolito e continuo movimento in mare di piccole imbarcazioni che facevano avanti e indietro da un peschereccio ormeggiato al largo. I carabinieri si sono appostati in un anfratto e poi sono entrati in azione per fermare e sanzionare amministrativamente i tre palermitani per violazioni inerenti alla pesca del “novellame”. La multa ammonta a 12 mila euro.

A seguito di un controllo medico veterinario, che ha certificato l’idoneità al consumo umano, la "neonata" è stata devoluta alla missione Speranza e Carità di Palermo, del missionario laico Biagio Conte.