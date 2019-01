Tragedia nella notte a San Cipirello, neonata trovata morta in casa

Neonata trovata morta in casa. Tragedia a San Cipirello dove una bimba di appena 2 mesi è deceduta in circostanze ancora da chiarire. Ad accorgersi che la piccola non respirava sono stati i genitori che hanno immediatamente chiamato i sanitari del 118.

I soccorritori hanno tentato in tutti i modi di rianimare la neonata ma per lei non c’era più nulla da fare. Sull’episodio che ha sconvolto una comunità di poco più di 5 mila abitanti alle porte di Palermo indagano i carabinieri che, sotto il coordinamento della Procura, hanno ascoltato i genitori.

Il pm di turno ha disposto l’autopsia per cercare di fare luce sul decesso della piccola e capire se soffrisse di eventuali patologie sin dalla nascita. Non si escludono le ipotesi della cosiddetta morte in culla o di un incidente.