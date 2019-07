L'Università inaugura il servizio navetta, Micari: "Stop ai parcheggi a pagamento"

Da oggi studenti, dipendenti e visitatori dell'Università di Palermo potranno usufruire di una navetta gratuita per muoversi da un padiglione all'altro all'interno di viale delle Scienze. Il servizio è totalmente gratuito e inoltre consente - in coincidenza con gli arrivi dei treni del servizio ferroviario metropolitano operato da Trenitalia - di raggiungere gli edifici posti all’interno del campus, sede di aule e uffici. L’itinerario si snoda lungo la viabilità interna del varco di via Brasa sino ai varchi di accesso al nodo “Basile” dove si attestano numerose linee di trasporto pubblico urbano offerte da Amat. Il servizio è garantito da due bus a basso impatto ambientale e dotati di pedane mobili per disabili, che percorrerrano il tragitto con una frequenza di 10 minuti e una copertura di 10 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì.

L’accordo concluso con la concessionaria prevede anche l’installazione di 30 telecamere di videosorveglianza per aumentare la sicurezza degli utenti dotate di una tecnologia avanzata che utilizza algoritmi di tipo Deep Learning per rilevare e classificare persone e veicoli, escludendo altri oggetti in movimento, riducendo il numero di falsi allarmi.

“Siamo particolarmente orgogliosi - commenta il rettore Fabrizio Micari – di potere dare il via a questi servizi di mobilità e di sicurezza all’interno del Campus. La loro attivazione è un traguardo considerevole che abbiamo fortemente voluto e che fa seguito alla stipula dell’atto di transazione con la concessionaria del servizio di parcheggio. Questo accordo ha consentito di chiudere un’annosa e dolorosa vicenda iniziata nel lontano 2009 e prevede la disattivazione del servizio di parcheggio a pagamento e la conseguenze riappropriazione delle aree di viale delle Scienze da parte dell'Ateneo. Il nostro obiettivo – conclude Micari – è quello di rendere gli spazi della nostra Università sempre più sicuri, sostenibili e facilmente raggiungibili”.