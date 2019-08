Tariffa extra per portare i turisti in aeroporto, denunciato l'amministratore di un hotel

Ufficialmente era una navetta utilizzata da un hotel per i suoi clienti ma in realtà, secondo quanto accertato dalla polizia municipale, l’amministratore della struttura (della quale non è stato fornito il nome) aveva realizzato un servizio di transfert a pagamento destinato ai turisti. Il manager ha ricevuto una sanzione da 881 per aver adibito abusivamente a noleggio con conducente il veicolo poi sottoposto a fermo amministrativo per due mesi.

Gli agenti del Nucleo vigilanza trasporto pubblico, su segnalazione di alcuni tassisti, hanno controllato il mezzo che si trovava in largo Sellerio, praticamente di fronte al punto in cui inizia la “acchianata” per il santuario di Santa Rosalia. A bordo c’erano “due francesi - si legge in una nota - che hanno dichiarato di aver pagato una tariffa extra per essere accompagnati in aeroporto.

Nell’ambito di altri controlli la polizia municipale ha individuato due posteggiatori in viale del Fante. Uno di loro - il quarantenne S.P - è stato denunciato all’autorità giudiziaria perché recidivo mentre l’altro - il 29enne G.P. - è stato sanzionato con una multa da 771 euro. Denunciato anche un 23enne alla guida di una motocarrozzetta nonostante fosse senza patente dal 2017: 5 mila euro di multa e mezzo e fermo amministrativo per 3 mesi.