Nave per Ustica ferma per un guasto, 34 passeggeri restano a terra

Niente corsa stamani per la nave Antonello da Messina che collega Palermo e Ustica. A causa di un guasto all'impianto di raffreddamento, l'imbarcazione è stata costretta a tornare indietro verso il porto del capoluogo siciliano. I 34 passeggeri sono scesi a Palermo in attesa della prossima corsa. La nave è in porto e gli operai stanno riparando il guasto.

