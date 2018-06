L'Amerigo Vespucci strega Palermo: tutti in coda per visitare il veliero

Tutti ''pazzi'' per l'Amerigo Vespucci. In tantissimi da stamani si sono messi in coda, al porto, per visitare il veliero della Marina Militare. Le attese, anche di tre o quattro ore, non scoraggiano chi vuole salire sulla prestigiosa imbarcazione che dal 22 febbraio 1931 accoglie gli allievi ufficiali dell'accademia di Livorno per l'addestramento. L'equipaggio è composto da 270 militari tra uomini e donne. Solo per aprire tutte le vele servono 250 persone che lavorino contemporaneamente.

Sulla nave scuola della Marina militare l'equipaggio rispetta anche le regole della raccolta differenziata. In una zona dell'imbarcazione ci sono dei grossi contenitori dove si raccoglie la carta, il vetro, carta cartone e anche l'umido. "Il rispetto per l'ambiente è una delle attività principali della Vespucci - dice un ufficiale della Marina durante la visita - La raccolta differenziata è una delle priorità per migliorare l'ambiente in cui viviamo".

Dopo le prime due soste nei porti di Palermo e Civitavecchia, l'Amerigo Vespucci farà ritorno a La Spezia, dove parteciperà dal 19 al 23 giugno alla 6^ edizione del Seafuture 2018, evento dedicato alle innovazioni navali e marittime e di importanza strategica per lo sviluppo di opportunità di business per le imprese nazionali ed internazionali del "comparto difesa". La navigazione proseguirà nel Mar Tirreno con le soste di Genova e Livorno, da dove a luglio imbarcheranno gli allievi della 1^ classe dell'Accademia navale per iniziare la seconda fase della campagna d'istruzione, che quest'anno li vedrà impegnati nell'Oceano Atlantico e in Nord Europa.

