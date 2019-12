Nave Alan Kurdi salva 32 libici, il sindaco Orlando: "Palermo pronta ad accoglierla"

La nave Alan Kurdi ha salvato 32 cittadini libici in fuga dal loro Paese, dove è in corso una guerra civile, nel Mediterraneo e si dirige verso la Sicilia. "Rivolgo un forte appello al presidente Giuseppe Conte perché il governo autorizzi immediatamente lo sbarco in un porto sicuro italiano ribadendo la disponibilità della nostra città ad accogliere persone in fuga salvate da una nave che reca la bandiera di Palermo". Così su Twitter il sindaco di Leoluca Orlando.

Il primo cittadino si rivolge poi al presidente del Parlamento europeo David Sassoli e alla presidente della Commissione europea Ursula Vonderleyen: "Intervengano con ogni determinazione a tutela dei diritti di cittadini libici in fuga da una devastante guerra civile". Solo lo scorso 6 dicembre l'equipaggio della nave ha fatto tappa a Palermo dove ha ricevut in dono dal primo cittadino la bandiera di Palermo.