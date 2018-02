E' nato Andrea, figlio di Filippo La Mantia e Chiara Maci

E' nato Andrea La Mantia, figlio dello chef palermitano Filippo La Mantia e della foodblogger Chiara Maci, legati da quasi due anni. La notizia del lieto evento è arrivata via social, con uno scatto dall’ospedale. "Benvenuto al mondo piccolino, pensavo mi scoppiasse il cuore", ha scritto la foodblogger più famosa d’Italia. Andrea è il secondo figlio di Filippo La Mantia, padre di un’altra bambina, Carolina (11 anni), nata da una precedente relazione. Anche Chiara Maci è già madre della piccola Bianca, 4 anni.

Filippo La Mantia, classe 1960 - uno dei cuochi più famosi in circolazione cuoco di professione - nato e cresciuto a Palermo, ha un passato da fotoreporter di cronaca nera (fu uno dei primi ad arrivare sul luogo dell’omicidio del generale Dalla Chiesa). Tra giugno e dicembre 1986 finì in carcere per errore, accusato di essere complice dell’assassinio del commissario di polizia Ninni Cassarà perché gli spari partirono da un appartamento nel quale aveva vissuto ma che aveva lasciato alcuni mesi prima. A scagionarlo fu Giovanni Falcone.