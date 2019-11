Ragazzina muore folgorata a 12 anni, niente giustizia per Natalia | VIDEO

A causare la tragedia un palo della luce di proprietà del comune di Montemaggiore Belsito. Nonostante le condizioni in cui si trovava l'impianto elettrico del paese, dopo dieci anni la famiglia di Natalia non ha ancora avuto giustizia. E nessuno ha ancora pagato. Nina Palmieri de Le Iene è andata dal sindaco, ma non è andata molto bene