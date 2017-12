Natale all'insegna della cultura: ecco siti e musei aperti

Natale non solo come periodo di abbuffate, ma anche come occasione per visitare musei e siti culturali. Palazzo delle Aquile ha reso noto l'elenco delle strutture che non chiuderanno i battenti.

Galleria d'arte Moderna apertura il 25, 26 dicembre 2017 e 1 gennaio 2018

Zac - 1 gennaio 2018

Ecomuseo - 1 gennaio 2018

Spasimo - 24 dicembre dalle 9:30 alle 17:30; 25 dicembre dalle 9:30 alle 14; 31 dicembre dalle 9:30 alle 14; 1 gennaio 2018 dalle 9:30 alle 17:30M

Cantieri Culturali Zisa, il 25 e il 26 dicembre dalle 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.30

Il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Cultura, Andrea Cusumano hanno ringraziato tutti i dipendenti comunali impegnati, "che mostrano così grande sensibilità ed attenzione, cogliendo l'importanza che gli spazi e le attività culturali rivestono per la nostra città e il suo

sviluppo".