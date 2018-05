Altra grana giudiziaria per il Comune, burocrati indagati per gli eventi di Natale 2012

Avrebbero favorito due privati, l’associazione culturale che gestisce il Palab e la società Graham e Associati, nell'assegnazione dell'organizzazione degli eventi organizzati dal Comune per il Natale 2012 e il Capodanno 2013. Con l'accusa di abuso d'ufficio la Procura ha chiesto il processo per Salvatore Tranchina, esperto del sindaco, Eliana Calandra, ai tempi capo area della Cultura e oggi direttrice del museo Pitrè, per Ferdinando Ania e Salvatore Tallarita, nel 2012 rispettivamente dirigente e funzionario dello stesso settore e oggi all’Ufficio cimiteriale l’uno e alla Pubblica istruzione l’altro.

L'inchiesta è coordinata del procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Francesco Gualtieri. Le assegnazioni avvennero senza la pubblicazione di un bando pubblico. Alle due proposte furono attribruite “i caratteri di unicità e infungibilità” e si scelse la procedura negoziata. Secondo l'accusa fu l'esperto del sindaco Tranchina a suggerire i nomi delle due associazioni, i cui titolari però "facevano parte dello staff ufficiosamente e indebitamente incaricato di valutare le proposte giunte al Comune”. "In relazione al Capodanno 2012- 2013 - l’associazione culturale Palab precisa in una nota - che dal 2016 la direzione del Palab è affidata alle figure di Rosaria e Giuseppe DiLorenzo con Filippo Restivo".

Si tratta dell'ennesima tegola giudiziaria che colpisce il Comune, dopo il caso di via Miseno (con la condanna di alcuni dirigenti comunali) e quello di Sergio Pollicita - capo di gabinetto del sindaco - condannato per una concessione illegittima a un B&B. Anche per l'assessore ed ex vice sindaco Arcuri è stato chiesto il rinvio a giudizio, sempre con l'accusa di abuso d'ufficio, per aver concesso lo stadio delle Palme in occasione dei concerti di Mika e i Negramaro.