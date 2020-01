Sorpreso a nascondere una pistola sotto un'auto, arrestato giovane alla Kalsa

Giovane sorpreso mentre nasconde una pistola sotto un'auto alla Kalsa. I carabinieri hanno arrestato nella notte tra martedì e mercoledì un 26enne in via Santa Teresa. Si tratta di Francesco Paolo Cinà, residente nella zona, ammanettato e rinchiuso nel carcere Pagliarelli in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Per lui l'accusa è di porto e detenzione di arma abusiva.

Da un primo controllo è emerso che la matricola dell'arma, una calibro 7,65 completa di caricatore e con due proiettili, era stata cancellata. Alle domande dei militari del Nucleo radiomobile, spiegano dal Comando provinciale, Cinà ha risposto di aver "acquistato la pistola al mercato di Ballarò". L'arma è stata sequestrata per accertarne la reale provenienza e il suo eventuale utilizzo per qualche atto criminale.