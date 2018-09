Nasconde in garage 18 bombole di gpl, denunciato: "Potevano esplodere"

All'interno del suo garage nascondeva 18 bombole di gas-gpl, che erano custodite senza le previste autorizzazioni. I carabinieri della stazione Villagrazia, hanno deferito in stato di libertà un palermitano di 56 anni (G.D.S. le sue iniziali). "I manufatti - spiegano i carabinieri - sono stati posti sotto sequestro e affidati in custodia a una ditta cosi come disposto dall’autorità giudiziaria". I militari dell'Arma hanno denunciato il 56enne per "omessa denuncia di materiali esplodenti".