Nasce a Palermo la prima consulta d'Italia per la gestione responsabile delle risorse forestali che mette insieme mondo accademico, istituzioni, associazioni, sindacati, studenti e laureati. L'iniziativa sarà presentata domani alle 10:30 nell’aula Magna del dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo. La consulta per la gestione forestale responsabile in Sicilia è costituita da istituzioni/organizzazioni/associazioni che a vario titolo sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in attività di formazione, ricerca, volontariato, rappresentanza sindacale che riguardano la pianificazione, la gestione e la tutela delle risorse forestali in Sicilia.

“La Consulta – spiegano gli organizzatori - si propone quale interlocutore delle istituzioni regionali competenti per promuovere in Sicilia una politica forestale rivolta alla gestione sostenibile e responsabile delle risorse forestali. Inoltre, la Consulta promuoverà iniziative culturali per aumentare la consapevolezza dei cittadini sul ruolo fondamentale che le risorse forestali svolgono per la salute del Pianeta Terra”.

In occasione della Conferenza stampa verrà presentato il manifesto che enuncia gli obiettivi della Consulta. Interverranno Giorgio Clesceri - Associazione universitaria studenti forestali (Ausf) di Palermo; Donato La Mela Veca - dipartimento Scienze agrarie, alimentari e forestali (Saaf), Università di Palermo; Dario Fazzese - federazione lavoratori Agroindustria (Flai Cgil Palermo); Angelo Di Marca - Legambiente Sicilia; Giovanni Giardina - Ordine dei dottori agronomi e forestali di Palermo.