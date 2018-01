Vigilanza, nuovo sindacato autonomo per le guardie giurate: nasce "Saves"

Nasce a Palermo il sindacato autonomo per il settore della vigilanza e dei servizi di sicurezza e si chiamerà "Saves". Dallo scorso 22 gennaio il progetto associativo del Sindacato autonomo vigilanza e servizi è diventato realtà grazie alla volontà di alcuni operatori del settore di rappresentare in prima persona le problematiche inerenti il settore di loro competenza, la vigilanza privata e i servizi ad essa connessi.

L’idea di fondare un sindacato autonomo nel comparto sicurezza è nato dopo anni di lotte e contrasti - dichiarano i soci fondatori - tutti del settore da decenni e con esperienze sindacali diverse. "Spinti dalla necessità di seguire un comparto così delicato e di rappresentarlo in prima persona ci siamo uniti - si legge in una nota - per dare vita a un’alternativa al sindacato conosciuto, cercando di concentrare le forze per un fine comune, la tutela e la salvaguardia della categoria alla quale apparteniamo e senza intermediari. Contiamo di iniziare le attività con una cinquantina di iscritti".

Il Saves, che conta da subito la presenza in cinque istituti nel territorio regionale (Ksm, La Sicurezza, Gsi, Ksm Service, Metronotte), intende riunire queste forze in una forza comune per essere portatrice delle problematiche legate alla particolare tipologia degli operatori che rappresenta, al fine di garantire un confronto, senza influenze o restrizioni, sulle necessità ed esigenze della categoria, perseguire un progetto teso a migliorare la situazione lavorativa, con l’osservanza dei valori fondamentali dell’etica e della morale.

Non vuole porsi in concorrenza con altre organizzazioni, ma colmare e integrare con l’esperienza lavorativa diretta, collocandosi presso gli organismi governativi, regionali, provinciali e locali, nonché in sede sindacale, per essere portatrice delle esigenze di rappresentanza. I soci fondatori di Saves sono Fabrizio Geraci, Paolo Leto, Emanuele Scardulla, Francesco La Malfa, Alessandro Pistoia, Mario Galantino, Piero Minnella, Giovanni Ribuffo, Marcello Cannatella, Armando Cannatella e Cottone Salvatore.