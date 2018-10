Bagheria, nasce il comitato "Giovane Baarìa": Riccardo Susinno presidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ stato costituito oggi il neonato comitato ‘Giovane Baarìa’, ideato, progettato e costituito da cinque giovani studenti bagheresi: Enrico Tomasello, Sofia Polizzi, Giovanni Chirchirillo, Riccardo Onorato e Riccardo Susinno, quest’ultimo rivestendo il ruolo di presidente del comitato. L’ente opererà in modo libero, spontaneo, apartitico e senza scopo di lucro nel territorio bagherese, comprese zone limitrofe. Il comitato è formato momentaneamente da quattro commissioni, ognuna costituita da membri e finalità differenti: - Green Group, avrà come compito quello di organizzare e programmare attività artistiche, di riqualificazione urbana, attività ambientali e ‘Street Art’; - Sport Group, il quale incentiverà lo sport organizzando gare e tornei accessibili a tutta la comunità; - Culture Group, promotore di attività culturali, attività di tutela delle tradizioni bagheresi e dell’identità bagherese; - Public Relationships, con il ruolo di organizzare orientamenti, seminari e dibattiti su temi di attualità; La missione organizzativa, dunque, dell’intero comitato è quella di rendere Bagheria una città migliore, cercando di ringiovanire ed elevare il tessuto sociale bagherese, oltre che concretamente attivarsi per risolvere problemi quotidiani della cittadina. D’altronde già dal nome dell’ente ‘Giovane Baarìa’ si comprende l’intento del comitato, che bilancia da una parte la tradizione nel quale opererà, ricordando per l’appunto il nome antico rappresentativo di Bagheria in tutta la Sicilia, ‘Baarìa’, e dall’altra parte ‘Giovane’, perché promotori e destinatari principali del comitato saranno i ragazzi. La presentazione ufficiale del comitato al pubblico sarà giovedì 11 Ottobre presso il noto pub ‘Cafè Verdone’, con possibilità di iscriversi al comitato, alle varie commissioni ed avere delucidazioni in merito al comitato; per l’occasione vi sarà l’esibizione live dell’artista bagherese Giulia Militello accompagnata dal chitarrista Emilio Garofalo, per far passare una serata in ottima compagnia. I promotori del comitato si auspicano di avere il massimo supporto da parte della comunità bagherese e si impegneranno al massimo per la realizzazione dei loro obiettivi per rendere Bagheria una cittadina migliore. Segui il comitato sui social: Facebook: https://m.facebook.com/comitatogiovanebaaria/ Instagram: @comitatogiovanebaaria