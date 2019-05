"Musica ad alto volume in via Candelai nel cuore della notte, intervenga l’assessore Piampiano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La segnalazione del cittadino (Alessandro) apparsa su PalermoToday associa una serie di inquietanti interrogativi e racconta di avere chiamato la polizia i carabinieri, sicuramente impegnati in altri servizi , ma l’assessore alle attivita produttive ritengo debba intervenire al più presto per arginare un fenomeno che spesso risulta difficoltoso da controllare.

Il consiglio della prima circoscrizione ha deliberato una mozione a firma dei consiglieri Fabrizio Brancato e Tiziana Venturella (Sinistra Comune) e del vicepresidente Antonio Nicolao (Mov.139) per sollecitare l’amministrazione comunale, in particolare l’assessorato attività economiche, a “valutare la possibilità di revocare per tre mesi la licenza a quelle attività che sono già state sanzionate con la chiusura del locale per 5 giorni, per più di due volte“.

"Riteniamo - dicono in coro Brancato, Venturella e Nicolao - che sia necessario inserire questa modifica al regolamento comunale perchè il trend dei controlli dei vigili ha fatto emergere che molto spesso sono le attività commerciali già sanzionate per inquinamento acustico, a reiterare la medesima violazione, determinando l’insofferenza dei residenti e dei turisti che esasperati dalla privazione del sonno passano le notti a chiamare le forze dell’ordine per chiedere i controlli sui decibel".