VIDEO | Da simbolo di abbandono a museo del Liberty: a Villa Deliella si gettano i semi della rinascita

Quattro giorni di studi e due convegni per mettere in luce il prezioso patrimonio Liberty del capoluogo. E' l'iniziativa organizzata dall'assessorato regionale ai Beni culturali e dall'Ordine degli ingegneri in collaborazione con Comune, Soprintendenza, Università e Ordini degli architetti e dei giornalisti. Obiettivo tracciare linee guida per bandire poi il concorso per la progettazione della nuova struttura di piazza Crispi