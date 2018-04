"Diffondere la cultura": convenzione tra museo Franca Rame-Dario Fo e Università

Il dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo e il museo archivio laboratorio Franca Rame Dario Fo (MusALab), hanno stipulato una convenzione finalizzata alla crescita e alla diffusione della cultura in ambito teatrale, artistico e letterario.

MusALab ed UniPa - si legge in una nota - collaboreranno alla promozione di tirocini di formazione per gli studenti dei corsi di studio di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo in ambito archivistico e artistico e all’organizzazione di visite didattiche ed attività laboratoriali negli spazi del MusALab. Le attività didattiche e seminariali saranno tenute dai membri del MusALab alla presenza di studiosi del teatro di Dario Fo e Franca Rame e personalità di rilievo del mondo teatrale ed artistico. Il MusALab si impegnerà anche a facilitare l’accesso ai documenti dell’Archivio e la loro consultazione a docenti, dottorandi e studenti UniPa per svolgere attività di ricerca sul patrimonio archivistico.

MusALab, di proprietà di Jacopo Fo e diretto da Maria Teresa Pizza, è ospitato presso l’Archivio di Stato di Verona e promuove l’arte diffusa mediante un approccio interdisciplinare a favore dell’impresa culturale, della professionalizzazione e del turismo organizzando mostre, scambi culturali, gruppi di studio e ricerca, laboratori teatrali, eventi e convegni ed è riconosciuto patrimonio culturale della storia italiana.

La convenzione tra MusALab ed UniPa è stata avviata da Anna Sica, docente di Storia del Teatro dello Spettacolo, di raccordo con Leonardo Samonà, direttore di Scienze Umanistiche e Salvatore Tedesco, coordinatore del Corso di Studio in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS).