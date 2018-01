A Palermo un museo dedicato a Franco e Ciccio, Orlando: "Si farà assolutamente"

Nascerà a Palermo il “Museo della Maschera palermitana” dedicato a Franco e Ciccio, per ricordare la celebre coppia in occasione di Palermo Capitale della Cultura 2018. A confermarlo è stato il sindaco Leoluca Orlando che oggi - durante un’intervista a Tgs - ha dato seguito a quanto aveva annunciato nelle scorse settimane. "Sì, il museo dedicato a Franco e Ciccio si farà assolutamente".

In occasione dei 25 anni della morte di Franco Franchi, il 9 e 10 dicembre scorsi Palermo aveva ricordato con diverse iniziative la coppia di comici palermitani. E' stata infatti - tra le varie manifestazioni - intitolata l’aula teatro della Piccola Accademia dei Talenti alle maschere siciliane “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia”. Un'iniziativa nata dalla volontà di Simona D’Angelo, direttrice artistica della Piccola Accademia dei Talenti, di dare una identità artistica al luogo in cui svolge i suoi corsi di recitazione, per rispecchiare lo spirito di umiltà e professionalità al quale si ispira. Il 9 dicembre, in ricordo dei 25 anni della morte di Franchi è stata celebrata una messa commemorativa alla chiesa del Gesù di Casa Professa dove si erano svolti i funerali. Così Giuseppe Li Causi, storico dei due attori: "Sono entusiasta dopo questa bella notizia data dal sindaco Orlando".