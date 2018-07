Cinque artisti colorano l'Albergheria, completati i primi due murales

Due dei cinque murales che cinque artisti stanno realizzando in questi giorni all'Albergheria sono stati ultimati. Si tratta della raffigurazione di Santa Rosalia, opera dipinta da Igor Scalisi Palminteri, che si trova tra vicolo dei Benedettini e via Mongitore - a pochi passi dall'ospedale dei bambini e San Giovanni degli Eremiti - e del Colibrì che spinge un masso di Andrea Buglisi, in via Giovanni Di Cristina.

"L’albergheria - commenta Palminteri - è uno dei posti più veri di Palermo, confesso che subisco il fascino di questo quartiere. Spero che non cambi mai ma che sia sempre più bello. 'Viva Santa Rosalia'".

In via di realizzazione le opere di Alessandro Bazan, Fulvio Di Piazza e Angelo Crazyone. Il progetto di riqualificazione che sta colorando il quartiere è stato finanziato dalla fondazione Elenk’Art. Mentre i colori sono stati donati da Tommaso Piazza Colori.

Gallery