Zisa, una targa e un murales ai Cantieri culturali per Fabrizio De Andrè

Una piazza e un murales per Fabrizio De Andrè ai Cantieri culturali della Zisa. Il taglio del nastro sia dell'opera che della targa è avvenuto sabato scorso in occasione della giornata evento dal titolo "Una goccia di splendore - Palermo per Fabrizio De Andrè". Presenti il sindaco Leoluca Orlando e la cantante Dori Ghezzi, vedova di "Faber" e presidente della Fondazione Fabrizio De Andrè.

A realizzare la gigantografia del voto del cantautore genovese, scomparso nel 1999, gli alunni dell'Accademia di Belle Arti. L'omaggio all'artista si è concluso con l'esibizione degli studenti del Conservatorio Alessandro Scarlatti che nel pomeriggio, a partire dalle 17, hanno suonato diversi brani di De Andrè.





