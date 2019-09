I bimbi colorano il parco giochi: il regalo di Igor Scalisi Palminteri a Terrasini

A preso il via ieri a Terrasini “Coloriamo il parco giochi!". Protagonisti circa 50 bambini che, "armati" di pennelli e colori, insieme all'artista Igor Palminteri Scalisi hanno iniziato a dipingere un grande murale. Si continua oggi pomeriggio a partire dalle 15. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita.

L'iniziativa è inserita nell’ambito di “Muri di Mare”, un progetto patrocinato dal Comune di Terrasini e da Casa Memoria. "Dopo la realizzazione di quattro grandi opere di street art realizzate da Igor Scalisi Palminteri, Andrea Buglisi, Fulvio Di Piazza e Alessandro Bazan, avvenuta nel mese di agosto, Igor - spiega l'assessore Arianna Fiorenza - che ha origini terrasinesi, ha voluto omaggiare la comunità di Terrasini con la realizzazione di un quinto murales. L'iniziativa è a costo zero per il Comune".

Anche in questo caso dunque il tema dell'opera è il mare. I bambini infatti si stanno dilettando con la realizzazione di tantissimi coloratissimi pesci. "L’opera - continua l'assessore - è in itinere e il risultato lo scopriremo solo alla fine, non volendo porre limiti alla creatività dei bambini, sebbene siano coordinati da Igor". Gli obiettivi del progetto sono molteplici: stimolare la creatività dei bambini, favorire la socializzazione, suscitare l’interesse per la pittura e creare il senso di appartenenza al luogo.