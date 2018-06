Sosta selvaggia, 51 multe in una sera: record di indisciplinati all'Addaura

In una sola sera, quella di sabato scorso, 51 multe. E' il bilancio dei controlli effettuati dalla pattuglia della polizia municipale munita di Street control in servizio nelle borgate marinare. I vigili sono entrati in azione da Mondello a Sferracavallo e dall’Addaura all’Arenella .

"Ancora una volta - spiegano da via Dogali - il maggior numero di sanzioni è stato rilevato all’Addaura, sul lungomare Cristoforo Colombo; mentre all’Arenella il mancato rispetto dei divieti di sosta permanente, ha prodotto il restringimento della carreggiata con conseguentie intralcio alla circolazione".

In totale salgono così a 122 le sanzioni comminate dall'inizio dei controlli. "Si è registrata una leggera flessione delle infrazioni - spiegano i vigili - dovuta all’effetto deterrente dello street control e alla ridotta circolazione nella fascia oraria in concomitanza con l’incontro di calcio Frosinone–Palermo".