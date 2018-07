Lo street control colpisce ancora: 54 multe all'Arenella e all'Addaura

Continua la guerra alla sosta selvaggia nelle borgate marinare palermitane. Ben 54 le multe elevate sabato sera dalla polizia municipale con lo street control. Il maggior numero di violazioni all'Arenella dove le sanzioni, ben 16, hanno interessato l'area di via Scalo dove il mancato rispetto dei divieti ha mandato il traffico in tilt: le auto parcheggiate - dove non si poteva - hanno provato il restringimento della carreggiata e intralciato la circolazione. Altre tredici multe sul lungomare Cristoforo Colombo, all'Addaura. A queste si aggiungono ancora 29 multe elevate lungo la fascia costiera.

Salgono a 230 i verbali scattati da quanto i controlli notturni hanno avuto inizio, quattro settimane fa. "Il servizio predisposto, in fase sperimentale anche nelle ore notturne - commentano dal Comando della polizia municipale di via Dogali - sta registrando diversi consensi da residenti e frequentatori delle zone oggetto dei controlli".