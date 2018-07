Continua la sosta selvaggia nelle borgate marinare: scattano altre 67 multe

Non si placa la sosta selvaggia nelle borgate marinare e lo street control colpisce ancora: sabato scorso sono state 67 le multe elevate per irregolarità. Le zone più battute sono state Mondello e il lungomare Cristoforo Colombo: 28 le sanzioni nel primo caso e 19 nel secondo. Altre 9 contravvenzioni sono scattate all’Arenella, una a Vergine Maria e altre 10 tra Partanna e Sferracavallo.

Nonostante i controlli dallo scorso giugno siano stati intensificati, gli automobilisti perseverano nel violare il codice della strada parcheggiando i veicoli in doppia fila, in divieto di sosta, sulle strisce pedonali o in prossimità di incroci: sale a 302 il numero dei verbali elevati da quanto è partito il nuovo servizio della polizia municipale.