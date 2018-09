Bici elettriche trasformate in scooter, venti sequestri: multe per 74 mila euro

Sequestrate venti bici elettriche modificate in centro. Ammontano a 74 mila euro le sanzioni elevate dagli agenti di polizia del commissariato Oreto-stazione e dalla polizia municipale tra via Roma e la zona del mercato storico di Ballarò. Si tratta di velocipedi modificati e trasformati in veri e propri scooter elettrici.

"Questa forma diffusa di illegalità - spiegano dalla Questura - consiste nel rendere le biciclette a pedalata assistita, mediante una modifica apportata ad alcuni componenti, dei veri e propri ciclomotori e pertanto specificatamente sottoposti ad alcuni articoli del Codice della strada, a differenza delle comuni biciclette elettriche".

Le modifiche apportate dai proprietari dei mezzi consentono di ottenere una trazione elettrica senza pedalata, pigiando semplicemente un pulsante aggiuntivo o attraverso l’installazione di un acceleratore. "Mezzi agili come questi - aggiungono dalla Questura - sono stati utilizzati in centro o nelle aree pedonali anche per furti e scippi".

Le sanzioni amministrative che ammontano complessivamente a 74 mila euro riguardano, oltre all’alterazione del mezzo, anche le violazioni relative alla mancata copertura assicurativa, all’utilizzo del casco, alla targa e alla patente, ovvero tutti quegli obblighi inerenti all’impiego di un ciclomotore. I mezzi sequestrati sono stati portati in un deposito giudiziario da una ditta incaricata.