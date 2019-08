Medaglie d'Oro, gettano rifiuti fuori orario: i vigili li multano dopo essersi appostati

Gettano rifiuti fuori orario e vengono multati. Continua la campagna #facciamounpatto grazie alle segnalazioni dei cittadini che denunciano comportamenti irregolari. Ieri i vigili sono intervenuti in via Lussorio Cau, nella zona di Medaglie d'Oro. Gli agenti - in abiti civili ed auto civetta - a seguito di un appostamento nei pressi di un’area a rischio discarica, hanno sanzionato due trasgressori per un importo di 166 euro ciascuno per conferimento dei rifiuti fuori orario.

Il comandante della polizia municipale, Vincenzo Messina, fa sapere inoltre che un altro uomo è stato sanzionato per un importo di 600 euro perché sorpreso a depositare imballaggi di plastica in via Tiro a Segno. L'intervento dei vigili è scattato nell'ambito degli interventi finalizzati al contrasto all'abbandono incondizionato di rifiuti "ed è stato possibile - dice Messina - grazie alla segnalazione di un solerte cittadino alla centrale operativa". In azione gli agenti del Nucleo tutela decoro e vivibilità urbana.

L'uomo aveva già abbandonato una ingente (ed ingombrante) quantità di cellophane sul suolo pubblico. Poi è stato individuato e costretto a rimuovere il materiale abbandonato proveniente - a suo dire - dalla propria abitazione e a portarlo nell’isola ecologica di viale dei Picciotti.