Posti di blocco contro le "stragi del sabato sera": ritirate 11 patenti, sequestrati due mezzi

Undici patenti ritirate e due mezzi sequestrati perché privi di copertura assicurativa. E’ questo il bilancio dei controlli iniziati ieri dai carabinieri che, fino a domenica sera, proseguiranno con un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera.

Durante i controlli i militari hanno fermato scooter, auto e motociclette. “I conducenti - spiegano dal Comando provinciale - sono stati sottoposti a etilometro e cinque di questi, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza”.

Per loro il tasso alcolemico è risultato superiore agli 0,8 grammi per litro. Sanzionati in via amministrativa i conducenti di sei mezzi sorpresi alla guida con un tasso compresso tra 0,5 e 0,8. A questi si aggiunge un trentenne fermato a bordo di uno scooter ma sprovvisto di patente.