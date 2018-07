"Non aveva le autorizzazioni": sequestrato panificio a Ballarò

Controlli, multe, denunce. C'è tutto questo nella maxi operazione della polizia nel centro storico. Sono scattate sanzioni per oltre 15 mila euro: è il bilancio dell'attività di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale predisposta dalla Questura nella zona di via Maqueda e Ballarò. In azione gli agenti del commissariato Oreto-Stazione che ha eseguito i controlli con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine e i vigili insieme ai funzionari dell'Asp e della Siae



"Particolarmente grave è risultata la posizione del gestore di un panificio - dicono dalla Questura - che non è stato in grado di fornire alcuna documentazione in merito alle autorizzazioni previste, adducendo motivazioni blande e pretestuose. A suo carico sono emerse le seguenti irregolarità: mancanza della Scia sanitaria (multa di 3 mila euro), mancanza della Scia comunale (altra sanzione di 3 mila euro); mancanza di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico (169 euro di multa) ed intimazione al ripristino dei luoghi, nonché l’abusiva installazione di una tenda retrattile per cui è stata comminata una sanzione di 50 euro. E' scattata infine la denuncia per il reato di invasione di terreni ed edifici e la sua attività è stata posta sotto sequestro".

Il titolare di un altro esercizio commerciale è stato sanzionato invece per aver avviato, senza le dovute autorizzazioni, un’attività di ristorazione e pizzeria con servizio di somministrazione ai tavoli. L’importo della sanzione comminata ammonta a 5 mila euro. Contestata anche, con una sanzione di 169 euro, l’occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie. "Il titolare di un ristorante della zona - fanno sapere dalla polizia - è stato invece sanzionato per la mancanza della Scia sanitaria, per cui è stato sanzionato per mille euro (è scattata anche la multa di 169 euro per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con ombrelloni, tavoli e sedie". Al titolare di un’altra attività di ristorazione di via Maqueda sono state contestate violazioni relative alle procedure di autocontrollo e carenze igienico sanitarie-strutturali (multa di duemila euro).

Predisposti inoltre alcuni posti di controllo lungo le principali strade di collegamento della zona, nel corso dei quali sono state identificate oltre 100 persone, controllati più di 60 veicoli e riscontrate numerose violazioni al codice della strada. Controllate infine 10 persone sottoposte a misure cautelari, 26 sorvegliati speciali e segnalati alla Prefettura 3 persone che avevano assunto stupefacenti.