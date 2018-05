"Appartati in auto", piano anti prostituzione: scattano le prime due multe

Prime multe dopo il piano antiprostituzione del Comune. La polizia municipale ha levato ieri una sanzione da 400 euro per due clienti trovati in atteggiamenti considerati inequivocabili dagli agenti arrivati con le loro auto civetta alla Palazzina Cinese e in piazza XIII Vittime. Il primo si era appartato in auto con una donna di origine africana ed è stato sorpreso con le braghe calate. Mentre lui, un uomo di Casteldaccia, è stato fermato per gli accertamenti di rito che hanno portato alla sanzione, la prostituta è fuggita facendo perdere le proprie tracce tra i sentieri della Favorita.

In circostanze analoghe è stato sorpreso un altro cliente, un palermitano, che al momento del blitz era seduto all’interno della sua macchina mentre “flirtava” con una donna dagli atteggiamenti provocatori e vestita in maniera succinta. Anche lei, di origini africane, all’apertura della portiera ha colto l’occasione per scappare.

Si tratta dei primi due provvedimenti della polizia municipale che, a seguito dell’ordinanza in vigore sino a fine agosto, ha attuato un piano di controllo del territorio per contrastare il fenomeno della mercificazione del corpo. Oltre agli agenti in borghese hanno preso parte al blitz due psicologi, messi a disposizione di quelle donne che vorrebbero denunciare eventuali casi di sfruttamento della prostituzione.