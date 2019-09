"Bici elettriche modificate, senza targa o assicurazione": tre sequestri e 12 multe

Dodici multe e tre bici elettriche a propulsione sequestrate. E' questo il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia municipale sabato scorso in città. "Il servizio - spiegano dal comando - è stato programmato a seguito delle segnalazioni riguardanti la pericolosità dei velocipedi all’interno delle aree pedonali".

Sette i mezzi controllati, solo quattro erano in regola. "Le bici irregolari sono state sequestrate ai fini della confisca poiché - dichiara la polizia municipale - modificate con pulsanti attivanti circuiti elettrici". I conducenti sono stati multati perché i mezzi erano sprovvisti di targhe, di certificato di circolazione e di copertura assicurativa. Due dei ciclisti non indossavano il casco protettivo e uno non aveva la patente di guida per i ciclomotori.