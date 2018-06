E' guerra a chi guida con il cellulare in mano: multati altri 21 automobilisti

E' guerra a chi guida con il cellulare in mano. Gli agenti del nucleo autovelox della polizia municipale - in borghese e a bordo di moto civetta - hanno multato altri 21 automobilisti sorpresi mentre violavano il codice della strada: ognuno di loro dovrà pagare 161 euro. Ai trasgressori, inoltre, saranno tolti 5 punti dalla patente.

I controlli sono stati effettuati in diverse zone della cittá: via Ausonia, corso Calatafimi, via Duca degli Abruzzi, via Sammartino e via Empedocle Restivo. Sale a 78 il numero di multe fatte in tre settimane. "I controlli - annunciano dal Comando di via Dogali - proseguiranno in tutte le zone della città".