Continua la guerra a chi guida col cellulare in mano: altre 19 multe 

Multati altri 19 automobilisti beccati al telefono mentre guidavano o senza la copertura assicurativa. Le strade su cui sono stati effettuati i controlli del nucleo autovelox della polizia municipale sono viale Campania, via Duca della Verdura, via Marchese di Roccaforte, via Brigata Verona, viale Lazio, via Alberto Amedeo, corso Calatafimi, via Villaermosa, via Titone, via Libero Grassi e piazza Indipendenza.

Ogni automobilista multato perchè alla guida con il cellulare dovrà pagare 161 euro e perderà anche cinque punti della patente. Salgono così a 147 in totale le multe comminate da quando il servizio è stato potenziamento con l'introduzione di agenti in borghese in moto. Solo martedì scorso la polizia municipale ne aveva effettuate 34.