"Guerra" alla doppia fila, altre 91 multe da Mondello all'Arenella

Altri 91 automobilisti indisciplinati nel finesettimana sono finiti nel mirino della polizia municipale e sono stati multati per sosta irregolare. I controlli sono stati eseguiti con lo street control. Si tratta di un servizio ad hoc per migliorare la viabilità nelle zone costiere. "Si registra - dicono da via Dogali - un incremento del 38% delle infrazioni commesse. La zona più battuta è stata il lungomare Cristoforo Colombo con 57 sanzioni, a seguire Mondello con 23, altre 11 tra Partanna e l’Arenella".

Ammontano quindi a 459 le sanzioni elevate con lo street control.