Strisce pedonali, spazi per disabili e scivoli occupati dalle auto: mille multe in 7 giorni

La polizia municipale ha intensificato i controlli. In particolare 352 sanzioni sono scattate per sosta sugli attraversamenti pedonali, 293 per sosta sui marciapiedi, 347 per scivoli e raccordi occupati. Otto veicoli, che occupavano i posti per disabili, sono stati rimossi