Arenella, beccato mentre abbandona un materasso nel porticciolo: multato

Ancora multe per abbandono di rifiuti in città. All'Arenella, la scorsa notte, la polizia municipale ha colto sul fatto un cinquantenne mentre scaricava un vecchio materasso vicino ad un cassonetto dei rifiuti nel porticciolo, dopo averlo prelevato dalla propria auto. In via Adria, una traversa di via Parlatore, nel quartiere Malaspina, invece, una pattiglia ha sorpreso un quartenne, P.K. le sue iniziali, mentre abbandonava sul marciapiedi due grossi sacchi.

Dai controlli è emerso che erano pieni di scarti di polistirolo, cartoni e plastica. I rifiuti erano stati trasportati a bordo di un furgone che è stato sequestrato perchè senza assicurazione.