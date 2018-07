Non è "Scherzi a parte": auto entra in Ztl agganciata al carro attrezzi e viene multata

Si è beccato una multa perché circolava all’interno della Ztl, in via Roma, pur non essendo munito di pass. E fin qui sembrerebbe tutto "normale", se non fosse però che la sua auto era stata agganciata da un carroattrezzi che la stava portando al deposito. Sembra uno scherzo ma non lo è, tanto che l’automobilista - Marco Calcagno - si è dovuto rivolgere al Comando della polizia municipale dove gli stessi agenti, increduli di fronte a quella fotografia, lo hanno invitato con il sorriso sulle labbra a presentare un ricorso al Prefetto per chiedere l’annullamento del verbale. Qualcuno, scherzando, gli ha anche chiesto una copia della foto come ricordo.

I fatti risalgono al 10 maggio scorso. "Mia moglie - racconta Calcagno a PalermoToday - aveva parcheggiato in prossimità di un passo carrabile nella zona di corso dei Mille. Nonostante non intralciasse l’uscita da un garage, l’auto è stata prelevata per essere portata al deposito in via Garzilli". Così è andato a ritirarla, pagando 110 euro circa per il deposito e l’intervento del carro attrezzi e procedendo poi al pagamento del verbale per la sosta vietata entro i 5 giorni per potere usufruire dello sconto del 30%.

"Sono rimasto sorpreso quando poi, dopo circa 3 mesi, mi è arrivato un altro verbale con cui mi contestavano di aver attraversato la Ztl in mancanza del pass che autorizza la circolazione all’interno del perimetro". Ha letto e riletto la contestazione mossa dall’unità operativa Videocontrollo Ztl, ma non voleva credere ai proprio occhi. "Sono andato al Comando di via Dogali e ho chiesto del comandante, ma mi hanno indirizzato verso l’ufficio verbali. Erano stupiti e con molta gentilezza e disponibilità mi hanno invitato a presentare ricorso al Prefetto. Sarebbe scandaloso beccarsi una multa del genere".

"Si tratta chiaramente di un caso limite, ma va riconosciuta la bontà del passaggio. Ci scusiamo per l’inconveniente e siamo certi che la Prefettura annullerà il verbale", spiegano dalla polizia municipale. Il caso di Calcagno e della moglie, quindi, si aggiungerà all’esigua percentuale di contravvenzioni appellate e sottoposte alla Prefettura. Stando ai dati comunicati dall'Amministrazione e relativi al periodo compreso tra il 25 settembre 2017 e il 23 febbraio scorso, a fronte di 230 mila sanzioni sono stati presentati 3 mila ricorsi al Prefetto e altri 300 al giudice di pace (pari complessivamente all'1,3% del totale).

Nello stesso lasso di tempo le telecamere della Ztl hanno registrato oltre 840 mila transiti: 574.449 i passaggi autorizzati (lista bianca, veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso, di pubblica utilità ecc...); mentre dei 265.738 veicoli sottoposti in totale agli accertamenti, 232.653 sono stati verbalizzati. Ci sono stati casi in cui gli automobilisti hanno dimenticato di rinnovare il pass, per poi essere graziati dal giudice di pace che ne ha annullati 10 in un colpo solo. O casi in cui l’automobilista è stato multato nonostante risultasse nella lista bianca e fosse munito di pass invalidi: il giudice di pace ha accolto il ricorso e annullato 8 verbali condannando il Comune a pagare le spese legali.