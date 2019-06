Tommaso Natale, nel suo furgone sacchetti di plastica "fuori legge": multa di 5 mila euro

A bordo del suo furgone trasportava buste di plastica che secondo una recente normativa non sono più commercializzabili. Per questo motivo è scattata la maxi multa di 5 mila euro. E' successo ieri mattina a Tommaso Natale.

In azione gli agenti del nucleo Tutela e decoro vivibilità e igiene urbana, che nel corso di un controllo mirato al rispetto delle normative in materia ambientale, hanno intercettato in via Nicoletti un Fiorino appertenente a una ditta di forniture per attività commerciali, carico di 36 chili di buste di plastica il cui termine ultimo per lo smaltimento era il 31 dicembre 2017.

"Gli involucri, tutti non biodegradabili - sottolineano dal comando di via Dogali - stavano per essere consegnati a un panificio di Sferracavallo, come scritto sul documento di trasporto. Il conducente, un ragazzo ventinovenne, è stato sanzionato con un verbale di 5 mila euro. La disciplina sulle buste di plastica prevede infatti che non siano più commercializzabili ed utilizzabili dal 1° gennaio 2018, sostituite esclusivamente da borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile".

"I controlli - spiegano dalla polizia municipale - continueranno sia in tutte le attività commerciali che nei centri di produzione, per assicurare il rispetto della normativa ambientale. E' opportuno ricordare che i commercianti hanno l'obbligo di scontrinare la busta in plastica per evitare una ulteriore sanzione di 5 mila euro".