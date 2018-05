Mp e Uil Sicilia: flussi migratori, quali azioni per garantire la sicurezza?

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 3 maggio 2018 alle ore 9,30 presso NH Hotel (già Hotel Jolly), in via Foro Italico 22/B a Palermo si terrà il primo congresso provinciale del sindacato della Polizia di Stato “MP”.

Programma

La giornata sarà articolata in due momenti principali: la mattina si terrà un convegno finalizzato all’informazione e sensibilizzazione a favore delle Forze di Polizia e dei cittadini tutti, sul tema: Accoglienza ed Integrazione in Sicurezza.

Relatori:

Dr. Leonardo AGUECI - Garante della Legalità c/o Autorità Portuale

Prof. Gaetano ARMAO - Vice Presidente Regione Siciliana

Dr. Claudio BARONE - Segretario Confederale UIL Sicilia

Dr. Sergio CIPOLLA - Presidente CISS Palermo

Dr. Renato CORTESE - Questore di Palermo

On.le Giuseppe LUPO - Capo Gruppo PD A.R.S.

Prof. Leoluca ORLANDO - Sindaco di Palermo

Dr. Alexander OSEI MINKAH - Presidente Ass.ne Ghanese e Consigliere della Consulta delle Culture Comune di Palermo

Saranno nove i relatori invitati ad intervenire sul tema, che riguarda, più di ogni altra, la realtà siciliana ed i suoi abitanti. Le norme, i progetti di inclusione sociale, le strutture ad hoc realizzate per gestire i flussi migratori coinvolgono, fra i vari attori, di un fenomeno che sembra non vedere una fine prossima, in prima linea anche le Forze di Polizia. È quindi intenzione dei dirigenti MP offrire un momento di confronto, tra le parti interessate e la cittadinanza che vorrà prenderne parte. Importante la scelta di MP di dar voce non solo agli attori Istituzionali che saranno presenti, ma anche ai rappresentanti delle associazioni coinvolte. Tra gli interventi, infatti, oltre al Questore di Palermo Renato Cortese ed al Vice Presidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, che si alterneranno ad altri prestigiosi relatori, anche il presidente dell’associazione Ghanese a Palermo, Alexander Ossei Minkah, ed il presidente della ONG per la Cooperazione Internazionale Sud-Sud, Sergio Cipolla.

Il pomeriggio dalle ore 15,00 un secondo momento focale dedicato ai lavori interni per gli iscritti al sindacato, organizzato sempre nei saloni dell’NH. Prenderanno il via i lavori per il Congresso Elettivo per i nuovi Organismi Statutari e Delegati Nazionali.

Nota su “MP”

Il movimento nasce il 1/04/2015 e trova nei lavoratori delle Forze di Polizia immediato riscontro sul tutto il territorio nazionale. Rappresentato ad ogni livello di contrattazione ed in molteplici tavoli di Lavoro, persegue i 10 punti programmatici sanciti anche nel proprio Statuto. MP è in continua crescita dal momento della sua costituzione, ed auspica una sempre maggiore presenza sui territori ed una sinergia con le altre parti sindacali, al fine di raggiungere al meglio i risultati per la categoria rappresentata.

Contatti: Giovanni Assenzio - telefono: 3457844553 - e-mail: palermo@mpnazionale.it

Segreteria MP - Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti