Movimento permanente: un laboratorio di teatrodanza per raccontare le Madonie

Dal 17 al 24 agosto il borgo di Pollina (PA) ospita Movimento Permanente, un laboratorio di teatrodanza che mescola arti performative e racconto territoriale. Destinato a danzatori e attori provenienti da tutta Italia, il workshop tenuto dalla compagnia Senza-confini-di-pelle è l'evento conclusivo del progetto culturale Permanente Pollina, che in 10 mesi di attività ha coinvolto i cittadini del territorio per produrre un racconto collettivo di questo angolo delle Madonie. Lo stesso laboratorio è uno strumento per conoscere la realtà locale, grazie a momenti dedicati all'esplorazione performativa del patrimonio tradizionale, culturale e paesaggistico. La performance conclusiva, che si terrà la sera del 24 agosto, attraverserà l'intero borgo, trasformando le strade e le piazze del paese in un unico grande spazio scenico. Per maggiori informazioni e iscrizioni adicittarosarno@gmail.com